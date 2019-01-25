Заседание Совета Россия-НАТО пройдет в Брюсселе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Очередное заседание Совета Россия-НАТО (СРН) состоится в пятницу в Брюсселе. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главная цель заседания СРН - убедить Москву вернуться к соблюдению условий ДРСМД.

"Завтра мы встретимся с Россией в Совете НАТО-Россия в Брюсселе, и наша задача, наша главная цель - продолжать призывать Россию вернуться к соблюдению договора, потому что (новые российские - ИФ) ракеты - мобильные, их можно оснастить ядерным боезапасом, у них короткое время предупреждения о подлете к цели, они могут достигнуть европейских городов", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом Йенс Столтенберг назвал возможное прекращение действия ДРСМД "наиболее срочным вызовом, с которым приходится иметь дело". Он охарактеризовал этот договор как "краеугольный камень для контроля над вооружениями".

15 января в Женеве прошли межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД. С российской стороны в переговорах участвовал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, с американской - первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

Томпсон подтвердила, что если Россия не начнет соблюдать ДРСМД, то 2 февраля США приостановят свои обязательства по договору.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, характеристики которой, как утверждают в Вашингтоне, противоречат договору. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.

Россия эти обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41,которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. км, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.