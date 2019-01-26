Летевший из Индии в США лайнер экстренно сел в Астане из-за астмы у пассажирки

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Самолет "Boeing 777" авиакомпании Air India, выполнявший рейс Дели-Чикаго, совершил внеплановую посадку в аэропорту Астаны из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, страдающей астмой, сообщила пресс-служба комитет гражданской авиации Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Сегодня экипаж рейса AIC127 авиакомпании Air India по маршруту Дели-Чикаго запросил медицинскую помощь больному пассажиру. В 07:30 утра воздушное судно B777 произвело экстренную посадку в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев". Причина: ухудшение состояния здоровья пассажирки с диагнозом "астма", - говорится в сообщении авиационных властей, распространенном в субботу.

В сопровождении двух родственников женщина была направлена в городскую больницу №2.

По информации пресс-службы, в салоне воздушного судна находились 19 членов экипажа и 341 пассажир.

В аэропорту лайнеру были оказаны все необходимые услуги - заправка топливом, технический осмотр.

Как отметили в пресс-службе, в 12:03 самолет вылетел из аэропорта Астаны в Чикаго.