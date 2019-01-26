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Газета The Daily Telegraph принесла извинения Мелании Трамп за искажение фактов о ней

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Британское издание The Daily Telegraph принесло извинения и готово выплатить компенсацию первой леди США Мелании Трамп за искажение фактов о ней в статье, передает агентство Associated Press.

"В знак нашего сожаления мы согласны выплатить госпоже Трамп компенсацию, а также судебные издержки", - говорится в заявлении издания. Сумма выплат не уточняется.

Речь идет о статье, которую газета опубликовала 19 января в своем еженедельнике о Мелании Трамп. В ней издание указало искажающие действительность факты об отце Трамп, о ее мотивах оставить курс по архитектуре и некоторые другие факты. Также газета написала, что карьера Мелании до замужества с нынешним президентом США Дональдом Трампом не была успешной.

"Мы признаем, что госпожа Трамп была успешной профессиональной моделью сама по себе до того, как встретила своего супруга и получала работу без его содействия в этом", - отмечается в заявлении британской газеты.

Мелания Трамп родилась в Словении, она выросла в городе Севница.

Мелания и Дональд Трамп обручились в 2004 году и поженились в 2005 году, а в 2006 году она стала гражданкой США.

Родители Мелании Трамп стали гражданами США летом прошлого года.

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Теги: США, Великобритания, Мелания Трамп

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