Число задержанных "желтых жилетов" в Париже превысило 50

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Более 50 человек были задержаны в ходе акции протеста "желтых жилетов" в Париже в субботу, сообщает в субботу телеканал BFMTV.

Как уточняет телеканал, ссылаясь на префектуру полиции, по состоянию на 18:00 по местному времени (20:00 по Москве) задержаны 52 человека.

Ранее стало известно, что порядок на улицах Парижа и других французских городов будут более 80 тысяч полицейских. В Париже начало шествия планировалось возле Елисейского дворца. Другие участники движения организовывали сбор в восточной части города на площади Республики.

Протесты движения во Франции продолжаются уже 11-ые выходные подряд.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года.

Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.