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Порошенко объявил о подаче в 2024 году заявки Украины на вступление в ЕС

Также он планирует, что Киев начнет готовиться к получению членства в НАТО

Порошенко объявил о подаче в 2024 году заявки Украины на вступление в ЕС
Президент Украины Петр Порошенко
Фото: Reuters

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе, заявил президент Петр Порошенко.

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО", - сказал Порошенко во вторник на международном форуме в Киеве.

В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в законы Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины", предусматривающие отказ от внеблокового статуса страны.

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Теги: Украина, Петр Порошенко, ЕС

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