Порошенко объявил о подаче в 2024 году заявки Украины на вступление в ЕС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе, заявил президент Петр Порошенко.

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО", - сказал Порошенко во вторник на международном форуме в Киеве.

В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в законы Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины", предусматривающие отказ от внеблокового статуса страны.