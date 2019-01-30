На северо-западе Англии из-за снегопада закрыты школы и отменены авиарейсы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Мощный снегопад на северо-западе Англии привел к перебоям в работе аэропортов Манчестера и Ливерпуля, сообщает в среду Sky News.

В этих двух аэропортах в течение некоторого времени были полностью закрыты взлетно-посадочные полосы. В настоящее время работа аэропортов возобновлена, однако руководство рекомендует пассажирам заранее проверять статус своего рейса из-за возможных задержек.

"Взлетно-посадочная полоса сейчас открыта, но многие авиарейсы задержаны", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере аэропорта Ливерпуля.

Кроме того, по сообщению Sky News, в Ливерпуле и Манчестере в среду отменены занятия в большинстве учебных заведений. В Шотландии также закрыто несколько десятков школ.

Согласно прогнозу местных метеорологических служб, температура воздуха в Манчестере может опуститься до -11 градусов по Цельсию, что станет рекордно низким показателем, зафиксированным этой зимой в этом городе.