В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей заявил об 11 попытках покушения на президента Украины Петра Порошенко в 2018 году.

"В 2018 году было предупреждено около 11 покушений только на президента нашего государства", - сказал он в эфире "Украинского радио".

Отвечая на вопрос о предоставлении охраны главе Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, Гелетей выразил убеждение, что госохрана необходима, но пока законодательство не предусматривает обеспечение госохраной религиозных руководителей.

"Сегодня мы прописали эту должность в законе о Службе государственной охраны, что при его (Епифания - ИФ) согласии он имеет право на обеспечение государственной охраной. При согласии Епифания президент может подписать соответствующий указ об обеспечении безопасности, как во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителям церквей", - сказал начальник УГО.