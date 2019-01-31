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Транзит газа через Украину нормализовался после снижения запасов "Газпрома" в Европе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Газпром" летом 2018 года закачал в подземные хранилища в Европе 6,4 млрд кубометров газа после пикового значения в 8,6 млрд кубометров в 2017 году, сообщается в меморандуме нового выпуска еврооблигаций "Газпрома".

При этом на последнюю отчетную дату 29 января 2019 года запасы были на уровне 50,01% от максимальной емкости хранилищ, а год назад они были на отметке 50,35%.

В этих впервые опубликованных данных содержится ответ на вопрос о причинах двукратного роста транспортировки российского газа по украинскому ужгородскому газотранспортному коридору в текущем сезоне по сравнению с предыдущим. В январе 2019 года "Газпром" транспортирует по нему в среднем 149 млн куб. м в сутки по сравнению с 71 млн куб. м в сутки в январе 2018 и 147 млн кубометров в январе 2017 года.

Обладая не такими большими, как в прошлом году, запасами, "Газпром" медленнее их расходует, и это сказывается на общей статистике отбора газа из хранилищ с начала сезона отбора.

Впрочем, с 20 января тренд изменился, и отбор стабильно превышает прошлогодние показатели. В результате текущий уровень запасов опустился ниже прошлогоднего - впервые за сезон. На 29 января 2019 года запасы составляли 50,01% от максимальной емкости хранилищ, при том, что год назад они находились на отметке 50,35%.

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Теги: Газпром, Украина, ЕС
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