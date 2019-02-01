Генпрокурор Украины не будет подавать апелляцию на приговор Януковичу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Апелляция на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене подаваться не будет, необходимо сосредоточиться на доказательстве его причастности к другим преступлениям, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я принял решение не подавать апелляцию (на приговор Януковичу - ИФ)", - сказал Луценко в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером.

"Удовлетворяет ли меня срок (согласно вынесенному Януковичу приговору - ИФ)? Можно, конечно, спорить, потому что мы просили 15 лет. Но я, как генпрокурор, посоветовавшись с прокурорами в этом производстве, принял решение не подавать апелляцию, а сосредоточиться на следующем деле", - пояснил он.

Генпрокурор напомнил, что завершено досудебное следствие по подозреваемым в расстрелах на Майдане. "Считаем, что у нас есть все доказательства для передачи в суд ... того, что команды Януковича, Якименко (экс-глава СБУ Александр Якименко - ИФ), Захарченко (экс-глава МВД Виталий Захарченко - ИФ) и их подчиненных привели к расстрелам мирных людей на Майдане", - подчеркнул Луценко.

Оценивая в целом приговор, генпрокурор отметил: "Это приговор не только Януковичу, это приговор для всех бывших, нынешних и будущих высокопоставленных чиновников. Это означает, что ни один из высокопоставленных чиновников не может быть уверен в том, что его должность и даже бегство в Москву защитит его".

24 января Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны" против Украины. В то же время суд признал его невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Прокурор Главной военной прокуратуры Максим Крым заявил журналистам после судебного заседания, что сторона обвинения в деле решит, будет ли обжаловать приговор, после того, как ознакомится с документом.