Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на востоке Индонезии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в акватории моря Серам в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По его данным, эпицентр зафиксированного в 10:37 по Москве в воскресенье землетрясения имел координаты -3.13 градуса южной широты и 130.38 градуса восточной долготы и находился в 258 км южнее города Соронг на острове Новая Гвинея.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".

Накануне землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Индийского океана в 229 км к югу от города Паданг на западном побережье острова Суматра (Индонезия). По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 13:59 по Москве землетрясения имел координаты -2.98 градуса южной широты и 99.96 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценили как "разрушительное".