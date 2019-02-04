В Кузбассе произошло землетрясение

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 2,3 зарегистрирован в воскресенье в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 19:46 по Москве в воскресенье, имел координаты 52.76 градуса северной широты и 87.88 градуса восточной долготы. Эпицентр находился на южной окраине города Таштагол.

Интенсивность сотрясений в эпицентре 2,3 балла по шкале MSK-64.

Ранее представители Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН отмечали, что сейсмичность в Кузбассе имеет, в основном, техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.