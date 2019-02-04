Пятеро задержанных в Грузии экс-бойцов батальона "Донбасс" освобождены под залог

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Четверо украинцев и гражданин Грузии Лука Чхетия, воевавшие в украинском батальоне "Донбасс", в понедельник были освобождены под залог, сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисский городской суд.

По данным телеканала, задержанные освобождены под залог в размере 2000 лари (более $750).

Что касается еще двух граждан Украины, то, как отмечает телеканал, дело задержанных Дмитрия Курагина и Сергея Кладько с целью оформления c ними процессуального соглашения было выделено из основного дела. О том, освобождены они или остаются в заключении, при этом не сообщается.

Ранее сообщалось, что шесть граждан Украины и один гражданин Грузии были задержаны в одной из гостиниц Тбилиси в ночь на 2 декабря 2018 года. У них были изъяты пистолеты и самодельный автомат. Задержанные заявили, что это оружие им подбросили при обыске грузинские полицейские.

Между тем грузинские СМИ сообщали, что бывшие бойцы батальона "Донбасс" прибыли в Тбилиси для организации беспорядков со стрельбой на митинге оппозиции, который должен был состояться в центре Тбилиси 2 декабря, а затем обвинить местные правоохранительные органы в применении оружия против оппозиционеров. По данным СМИ, распоряжение об отправке в Тбилиси бывших бойцов батальона "Донбасс" отдал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

24 января Тбилисский городской суд отклонил ходатайство защиты об освобождении из предварительного заключения бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс". Очередное заседание суда по данному делу в Тбилисском городском суде было назначено на 7 февраля.