Яйцо, установившее рекорд в Instagram, оказалось социальной рекламой

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Фото яйца, установившее мировой рекорд по количеству лайков в Instagram, оказалось частью социальной рекламы, цель которой - информирование о поддержании психического здоровья, пишет во вторник "Би-Би-Си".

Автор аккаунта world_record_egg, где была опубликована нашумевшая фотография, на протяжении месяца сделал еще четыре поста с тем же самым яйцом, однако на его скорлупе стали появляться все более заметные трещины. Подписчики гадали, что бы это могло значить, пока 4 января не появилось видео.

В нем яйцо (ставшее известным под именем Юджин) сообщает, что начало трескаться из-за давления социальных сетей и медиа, и предлагает подписчикам, испытывающим психологическое давление, обратиться за помощью.

В посте также дана ссылка на ресурс talkingegg.info, собирающий информацию о сервисах, посвященных поддержанию психического здоровья.

Фото яйца стало самым популярным постом в Instagram в начале января; на данный момент у него больше 52 млн лайков. Изначально автор аккаунта сообщал, что его цель - побить предыдущий рекорд, установленный снимком американской модели Кайли Дженнер.