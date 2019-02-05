Суд запретил министру здравоохранения Украины исполнять обязанности

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Украины будет обжаловать решение Окружного административного суда Киева о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения страны.

"Обязанности будем обжаловать", - сказал министр кабинета министров Александр Саенко "Интерфаксу" во вторник. Кроме того, он добавил, что жалоба также будет подана в Высший совет правосудия.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Он также обнародовал копию решения суда от 5 февраля. В мотивировочной части говорится, что Мосийчук направил в суд иск, в котором просит установить отсутствие у Супрун предусмотренных законодательством компетенций (полномочий). В связи с этим суд 14 январяотрыл производство в административном деле. Кроме того,Мосийчук 1 февраля подал в суд заявление об обеспечении административного иска путем запрета Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию компетенций (полномочий) исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины.

Суд частично удовлетворил заявление Мосийчука об обеспечении административного иска, запретив Супрун предпринимать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что проводит консультации с юристами относительно определения Окружного админсуда Киева о запрете Супрун исполнять обязанности министра.