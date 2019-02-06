Суд занял сторону УПЦ в конфликте с экс-митрополитом Винницы, перешедшим в новую церковь

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Винницкий апелляционный суд не позволил ушедшему в новую церковь митрополиту Симеону восстановиться в должности правящего архиерея Винницкой епархии.

Как сообщает сайт "Судебная власть Украины", во вторник были удовлетворены апелляционные жалобы представителей Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ).

Митрополит Симеон в середине декабря стал одним из двух архиереев канонической УПЦ, которые приняли участие в объединительном соборе, где при поддержке Константинополя и властей Украины была учреждена новая церковь. Поскольку ранее Архиерейский Собор УПЦ запретил своим епископам участвовать в этом форуме, митрополит Симеон был снял с должности правящего архиерея Винницкой епархии и запрещён в служении.

Это решение Синода он захотел оспорить в светском суде, однако успеха не имел: апелляционный суд снял запрет на государственную регистрацию архиепископа Варсонофия как нового управляющего Винницкой епархией.

"Винницкая епархия приветствует справедливое решение суда, которым восстановлены законность по отношению к ее руководителю и архипастырю", - заявили по этому поводу в епархии.