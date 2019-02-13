Епископа УПЦ задержали в аэропорту "Борисполь"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Наместника Десятинного монастыря Киева епископа Гедеона (Харона) задержали в среду в аэропорту "Борисполь" и собираются депортировать, сообщил секретарь епископа протодиакон Антоний.

"Куда депортируют - неизвестно, так как он является гражданином Украины. Родился он в Украине. И на данный момент он лишен гражданства, и куда депортировать - непонятно", - сказал секретарь в своём видеообращении в фейсбуке, попросив молиться о епископе Гедеоне.

Вместе с тем, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил агентству "Интерфакс", что Епископа Гедеона из УПЦ не пустили на Украину в международном аэропорту "Борисполь" из-за проблем с документами.

Говоря о причинах такого решения, Слободян отметил: "У него гражданство нескольких стран. Пограничники изъяли украинский паспорт".

При этом он уточнил, что далее с этим гражданином общаются другие правоохранительные органы.

На странице епископа Гедеона в фейсбуке выложена фотокопия протокола изъятия (задержания) документа, в котором указано, что пограничники выявили у него паспорт для выезда за границу, который числится как утерянный. В частности, в протоколе содержится информация о том, что этот документ на имя Юрия Харона, по данным управления Государственной миграционной службы в Волынской области, внесен в учет среди утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.

В протоколе также указано, что епископ Гедеон прибыл рейсом "Франкфурт - Киев".

По словам секретаря епископа протодиакона Антония, вопросом владыки занимается Служба безопасности Украины.

Как сообщалось на сайте монастыря, 5 февраля наместник Десятинного монастыря и викарий Киевской митрополии епископ Макаровский Гедеон ознакомил Конгресс США с фактами дискриминации канонической Церкви властями Украины. Он также передал госсекретарю США Майклу Помпео и американским конгрессменам официальное воззвание УПЦ с просьбой рассмотреть случаи нарушения прав и свобод верующих.