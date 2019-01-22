Госсекретарь США усомнился, что Вашингтона и Москвы обречены на холодную войну

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - России и США не предначертано соперничать между собой и вести холодные войны, однако в Вашингтоне ждут от Москвы перемен в поведении России на международной арене, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы не обречены на соперничество в духе холодной войны. Мы - две страны с самым большим запасом ядерного оружия в мире", - сказал он.

По его словам, Вашингтон понимает, что диалог с Москвой необходим, так как Россия - мощная ядерная держава.

"Эти две страны (США и Россия - ИФ) - крупнейшие обладатели ядерного оружия в мире. Россия - это мощная держава. Мы понимаем это, поэтому нам надо общаться, чтобы мы могли предотвратить распространения ядерного оружия", - сказал госсекретарь.

Он также перечислил основные "вызовы" для современного миропорядка, назвав, в частности, внешнюю и торговую политику КНР, действия Ирана и ядерную программу Пхеньяна.

"Список (вызовов - ИФ) - от ядерной программы Северной Кореи и до зарубежных авантюр Ирана, до китайской экономической модели с центральной ролью государства, его (Китая - ИФ) агрессивности по отношению к соседям и тоталитарного государственного строя", - сказал Помпео, упомянув также радикальный исламский терроризм.

По словам госсекретаря, США добиваются успехов в отношении этих проблем, в частности, благодаря формированию международных коалиций.

Он напомнил о политике давления на КНДР, включая санкционные меры ООН, что в итоге, по словам Помпео, привело северокорейское руководство за стол переговоров. Также он заявил о создании "глобальной коалиции" для противодействия Ирану и об "изменении баланса отношений" с КНР, что США делают совместно со своими партнерами в Азии и других частях мира.