Сорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В настоящее время отношения между США и Китаем пребывают в состоянии "холодной войны", однако существует опасность перерастания ее в "горячую", заявил американский финансист Джордж Сорос.

"Реальность такова: мы находимся в состоянии "холодной" войны, которая угрожает перерасти в "горячую", - заявил он в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, "эффективная политика в отношении Китая не должна превратиться лозунг".

"К сожалению, президент Трамп, как представляется, следует другим курсом: идет на уступки Китаю, заявляет о победе, в то время как возобновляет атаки на союзников США. Это может подорвать цели политики США по пресечению злоупотреблений и эксцессов со стороны Китая", - заявил Сорос.

Он сказал, что "Китай - не только авторитарный режим, он является самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством".

"Это превращает Си Цзиньпина (председатель КНР - ИФ) в самого опасного оппонента для открытого общества", - отметил финансист.