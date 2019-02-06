Около 30 человек обратились к врачам после землетрясения в Азербайджане

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Азербайджане 58-летний мужчина с диагнозом кровоизлияние в мозг поступил в тяжелом состоянии в реанимацию после землетрясения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава страны.

"Кровоизлияние в мозг произошло в результате волнений, вызванных произошедшими накануне сильными подземными толчками в этом регионе", - пояснили в ведомстве.

У другого мужчины после землетрясения отнялся язык. Врачи оказали ему необходимую помощь, после чего он был отпущен домой.

Всего в скорую помощь вчера ночью обратилось 30 человек. "Больница в Шамахе работает в усиленном режиме. Помощь пострадавшим оказывали шесть бригад скорой неотложной помощи. Еще три человека доставлены в травматологию. У одного из них сломана рука, двое других поступили с диагнозом травма нижних конечностей", - рассказали в Минздраве.

Землетрясение произошло вечером 5 февраля в центральном регионе Азербайджана. Около полуночи в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции на территории Исмаиллинского района ощущались толчки силой 6 баллов по шкале Рихтера, в соседних районах толчки ощущались силой 5,3 баллов.

Подземные толчки магнитудой 3 балла также произошли в 8 км западнее Агсу; землетрясение также ощущалось в Баку.

Утром в среду в регионы страны прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров с целью оценки нанесенного ущерба.