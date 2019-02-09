Землетрясение магнитудой 4,8 произошло вблизи Камчатки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Угроза цунами в результате землетрясения, которое произошло у берегов Камчатки утром в субботу, не объявлялась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"По данным сейсмостанции "Петропавловск", землетрясение произошло рано утром 9 февраля 2019 года в акватории Авачинского залива, на глубине 38 км. Магнитуда подземного толчка составила 4,8. Эпицентр землетрясения находился в 71 км восточнее Петропавловска-Камчатского городского округа, в 28 км от береговой линии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отдельных районах города Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до двух-трех баллов.

"Погибших, пострадавших, разрушений нет", - отмечает пресс-служба.

Звонки в Единую дежурнгую диспетчерскую службу краевого центра, а также других районов Камчатки от граждан не поступали.