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Комитет палаты представителей конгресса США возобновляет расследование "российского следа" в выборах 2016 года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, а также возможного сговора Дональда Трампа с российскими властями.

В заявлении конгрессмена-демократа указывается, в частности, что комитет "проведет тщательное расследование попыток России и других зарубежных субъектов повлиять на политические процессы в США во время и после выборов 2016 года".

Помимо действий России будет также проведена проверка, которая "позволит нам расследовать любые заслуживающие доверия утверждения о том, что финансовые интересы или другие интересы являются движущей силой принятия решений президентом или кем-либо в администрации", говорится в документе.

В нем указывается, что "это относится к любым заслуживающим доверия утверждениям о рычагах влияния со стороны русских или саудитов или кого-либо еще".

В 2018 году комитет уже проводил расследование "российского следа" в американских выборах и пришел к заключению, что, несмотря на попытки России вмешаться в предвыборный процесс, она не смогла каким-то образом повлиять на результаты голосования. Не было выявлено также фактов "сговора" Д.Трампа с Россией.

Однако в процессе расследования в 2018 году палата представителей контролировалась республиканцами, в то время как после промежуточных выборов в ноябре прошлого года большинство в палате принадлежит демократам, которые инициировали возобновление расследования.

Теги: США, Россия

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