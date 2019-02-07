Пассажирский лайнер экстренно сел в Швеции из-за угрозы взрыва бомбы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Norwegian Air, на борту которого находятся 169 человек, срочно вернулся в аэропорт Арланда в Стокгольме после поступления информации о возможном наличии бомбы на борту, сообщает британское издание Mirror.

Ранее лайнер вылетел из этого аэропорта в Ниццу (Франция).

Just nu: Bombhotat Norwegian-plan har landat på Arlanda – polisens insatsstyrka på plats. https://t.co/P7WEZJcqTg pic.twitter.com/ynmoSaezTv — Svenska Dagbladet (@SvD) 7 февраля 2019 г.

К севшему самолету направлены полицейские и спасатели.