Япония решила воздержаться от ответа на вопрос о принадлежности юга Курил

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Япония решила воздержаться от ответа на вопрос о том, являются ли спорные острова Курильской гряды исконной территорией страны, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что официальный документ относительно этого вопроса был принят на заседании кабинета министров в пятницу в ответ на запрос независимого депутата верхней палаты парламента Хироюки Кониси.

"Правительство хотело бы воздержаться от ответа, потому что существует опасность, что это может навредить будущему переговоров с российским правительством", - цитирует телеканал ответ японского правительства.

"Предметом этих переговоров является проблема принадлежности четырех северных островов. Это последовательная позиция правительства", - отмечается в письменном ответе кабинета.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Абэ назвал такое предложение неприемлемым.

Позже лидеры России и Японии поручили своим помощниками главам МИД двух стран интенсифицировать переговоры по Мирному договору на основе Декларации 1956 года.

Переговорный процесс, связанный с проблематикой мирного договора, стартовал в Москве 14 января.