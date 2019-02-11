В Иране начались демонстрации в честь 40-летия Исламской революции

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Масштабные праздничные мероприятия, приуроченные к 40-летию Исламской революции, проходят более чем в тысяче городов и 10 тысячах поселений Ирана, сообщает в понедельник агентство Tasnim.

Демонстрации проходят с раннего утра, на улицы вышли толпы людей с иранскими флагами и плакатами. Многие из них выкрикивают лозунги, в том числе - лозунг "Смерть Америке".

В Тегеране демонстранты заполнили крупнейшую площадь Азади, где позднее выступит иранский президент Хасан Рухани.

На празднования в Иран прибыли сотни ученых, политиков и журналистов из других стран. В мероприятиях вместе с рядовыми гражданами принимают участие иранские высокопоставленные официальные лица и военные.

Празднование 40-летия Исламской революции началось 1 февраля: в этот день в 1979 году аятолла Хомейни - лидер Исламской революции - прибыл в Тегеран из Парижа после 15-летнего изгнания.