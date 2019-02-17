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Опрос показал, что испанцы выступают против эксгумации останков Франко

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Испанское общество проявляет себя консервативно и выступает против переноса останков бывшего руководителя страны Франсиско Франко.

Согласно данным опроса, который в субботу проводит испанский телеканал "ТелеМадрид", подавляющее число участников - 85,3% считают, что могила Франко должна остаться на территории Долины Павших.

"За" эксгумацию и перенос останков в родовую усыпальницу семьи Франко в местечке Пардо выступают 3,6%, а почти 11% высказались за перенос останков Франко в крипту мадридского собора Альмудена, в чем, однако, семье в категоричной форме отказало испанское правительство, ссылаясь на "обеспечение общественной безопасности".

Накануне испанский кабинет министров принял окончательное решение об эксгумации останков Франко из могилы в Долине Павших недалеко от Мадрида и дал его семье 15 дней на то, чтобы она выбрала место для перезахоронения.

Представители правительства подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франко пришел к власти в итоге гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.

Теги: Испания, Франсиско Франко
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