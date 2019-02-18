Приор бенедиктинского монастыря в Долине Павших выступил против эксгумации останков Франко

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Приор монастыря бенедиктинцев, расположенного на территории мемориального комплекса Долины Павших под Мадридом, Сантьяго Кантера в понедельник выступил против эксгумации тела бывшего руководителя Испании Франсиско Франко.

По его словам, которые приводит агентство EFE, "нельзя трогать тело скончавшегося, находящееся в храме, охраняемом религиозным орденом, территория которого является неприкасаемой".

"Я полагаю, что Верховный суд, исходя из юридических соображений, выступит против эксгумации", - сказал он.

Кантера отметил, что представители испанского правительства после встречи с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином выступили с "громогласными заявлениями" о том, что Ватикан не против перезахоронения Франко, однако Святой Престол позже опроверг эти заявления.

В прошлую пятницу правительство Испании приняло окончательный декрет о перезахоронении останков Франко и предоставило семье бывшего руководителя Испании 15-дневный срок для принятия окончательного решения о месте его перезахоронения после эксгумации его останков из могилы в Долине Павших.

Представители кабинета министров на пресс-конференции в Мадриде напомнили о решении правительства отказать в удовлетворении просьбы родственников захоронить останки Франко в крипте мадридского собора Альмудена из соображений "общественной безопасности".

Представители правительства также подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они объяснили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франсиско Франко пришел к власти в итоге гражданской войны 1936-1939 годов, одной стороной которой являлись фалангисты - его сторонники, а другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 года до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.