Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" в пятницу совершил успешную посадку на поверхность астероида Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Хаябуса-2" должен будет взять на Рюгу образцы пород для последующей доставки их на Землю.

Накануне зонд начал медленно приближаться к поверхности астероида, диаметр которого составляет всего около 900 метров.

Первоначально предполагалось, что японский межпланетный зонд совершит посадку еще в октябре прошлого года, однако из-за того, что выбранное место оказалось слишком скалистым, специалистам JAXA пришлось искать другое место. Им удалось найти ровную площадку диаметром всего около шести метров, где можно будет успешно посадить зонд для экспериментов и сбора образцов пород.

28 июня прошлого года после трехлетнего перелета "Хаябуса-2" приблизился к астероиду на расстояние около 20 км. В течение следующих месяцев зонд изучал поверхность астероида и делал фотоснимки.

Астероид Рюгу имеет вытянутую орбиту, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца пересекает не только орбиту Земли, но и Марса. В этой связи ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ.

Зонд должен совершить три посадки на астероид и к 2020 году вернуться на Землю.

Зонд "Хаябуса-2" весит около 600 кг, он был запущен к астероиду Рюгу 3 декабря 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Стоимость проекта составила 260 млн долларов. В общей сложности зонд пробудет вблизи астероида 18 месяцев.

21 сентября прошлого года была совершена первая в истории успешная мягкая посадка на Рюгу исследовательских аппаратов - подпрыгивающих посадочных модулей-роботов Rover-1A и Rover-1B, которые были сброшены с зонда "Хаябуса-2". С них были получены первые снимки поверхности.

Затем в октябре на поверхность Рюгу зонд "Хаябуса-2" высадил 10-килограммовый посадочный модуль MASCOT, разработанный Германским авиационно-космическим центром. Аппарат, оснащенный различным научным оборудованием, проработал на астероиде более 17 часов. За это время модуль три раза менял свое местоположение, успешно выполнил запланированные исследования состава грунта и свойств астероида, передав данные на орбитальный аппарат.