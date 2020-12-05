Японский зонд сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Рюгу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), пролетающий мимо Земли, в субботу сбросил капсулу с образцами грунта астероида Рюгу, которая должна будет приземлиться в Австралии, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Образцы реголита с астероида, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, были взяты японским зондом в ходе двух посадок на его поверхность в 2019 году.

Посадка капсулы на Землю ожидается в период с 18:00 до 20:00 по Москве в штате Южная Австралия. Там уже находится японская поисковая группа. Капсула будет доставлена для вскрытия в лабораторию агентства JAXA в Японии.

The N1 station (field group). From the caravan base, we can searching for radio waves from the capsule. The capsule position will be reported to the liaison group to get a predicted fall point. (Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ２#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/3CnvFODNDj — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 4, 2020

Тем временем сам зонд "Хаябуса-2", обогнув Землю, продолжит полет к следующему астероиду -1998 KY26. Он находится на орбите между Землей и Марсом.

Запуск и работа японского зонда

Зонд "Хаябуса-2", который весит около 600 кг, был запущен к астероиду Рюгу 3 декабря 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Стоимость проекта составила 260 млн долл. В общей сложности зонд пробыл вблизи астероида 18 месяцев с июня 2018 по ноябрь 2019 года.

21 сентября 2018 года была совершена первая в истории успешная мягкая посадка на Рюгу исследовательских аппаратов - подпрыгивающих посадочных модулей-роботов Rover-1A и Rover-1B, которые были сброшены с зонда "Хаябуса-2". С них были получены первые снимки поверхности.

Затем в октябре 2018 года на поверхность Рюгу зонд "Хаябуса-2" высадил 10-килограммовый посадочный модуль MASCOT, разработанный Германским авиационно-космическим центром. Аппарат, оснащенный различным научным оборудованием, проработал на астероиде более 17 часов. За это время модуль три раза менял свое местоположение, успешно выполнил запланированные исследования состава грунта и свойств астероида, передав данные на орбитальный аппарат.

22 февраля 2019 года японский космический аппарат совершил первую успешную посадку на поверхность астероида Рюгу, диаметр которого составляет около 900 метров, для сбора грунта.

5 апреля 2019 года на поверхность астероида с высоты 500 метров был произведен выстрел заряда взрывчатого вещества для получения образцов глубокого грунта. 11 июля 2019 года зонд "Хаябуса-2" повторно сел на астероид в 20 метрах от кратера, который образовался при взрыве, чтобы собрать обломки грунта и отвезти их на Землю.

13 ноября 2019 года аппарат сошел с орбиты астероида и начал полет к Земле.