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ГРУ оценило в 20 тыс. человек ежегодный приток экстремистов в Европу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Тысячи экстремистов проникают в Европу под видом беженцев, сообщил представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-майор Сергей Ковалев.

"По нашим данным, под видом беженцев в Европу ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов. При этом правоохранительные органы сталкиваются со сложностями точной и быстрой идентификации потенциальных боевиков. Причина - многие переселенцы заявляют о потере документов, удостоверяющих личность", - сказал Ковалев в среду на Московской конференции по международной безопасности.

"Террористы в Европе быстро адаптируются к обстановке, активно осваивают новые методы подготовки и ведения подрывной деятельности. Для совершения терактов ими используется опыт, приобретенный в зонах вооруженных конфликтов, в том числе, в Африке", - сообщил Ковалев, выступая с докладом "Африканские беженцы: угроза терроризма в Европе или стимул экономического развития".

По словам представителя ГРУ, в Европе экстремисты проводят активную работу среди мигрантов с целью продвижения идей радикального ислама, подбора и вербовки исполнителей терактов, сбора средств в интересах финансирования деятельности бандподполья.

В 2016-2018 гг. экстремисты совершили теракты в Барселоне, Берлине, Лондоне, Мюнстере, Ницце, Париже, Стамбуле и Стокгольме, приведшие к многочисленным жертвам.

Ковалев сообщил, что поток мигрантов в Европу с Ближнего Востока и Африки растет. По его словам, в настоящее время "граждане иностранного происхождения" составляют 11% общей численности населения Евросоюза.

"Сейчас трудно спрогнозировать, как будет выглядеть европейский континент через 30-50 лет, каков будет национальный и этнический состав населения, насколько африканские мигранты смогут адаптироваться к новым условиям, принять культуру, нравы и обычаи европейцев и в конечном счете полноценно интегрироваться в совершенно другое цивилизационное пространство", - сказал представитель ГРУ.

ГРУ ЕС

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