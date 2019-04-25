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Пилоты греческого Boeing ради шутки без разрешения прилетели в Кишинев из Бухареста

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В аэропорту Кишинева задержан Boeing 737-800 греческой авиакомпании, который прилетел в Молдавию без разрешения.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Государственного Органа Гражданской Авиации (ГОГА) Ирина Бодолика, в четверг самолет вторгся без разрешения в воздушное пространство Молдавии и сделал несколько кругов над Кишиневом, после чего авиационные власти Молдавии приказали ему приземлиться.

"Сразу после приземления в кишиневском аэропорту сотрудниками ГОГА был проведен осмотр самолета. Ничего подозрительного обнаружено не было. В самолете были только члены экипажа - трое мужчин и одна женщина. Выяснилось, что они вылетели из Бухареста. У самолета не было необходимых разрешений для вылета, как и для прилета в Молдавию", - рассказала Бодолика.

В Молдавии начали расследование в связи с этим инцидентом.

Установлено, что самолет с регистрационными данными OE-IDA принадлежит греческой авиакомпании Blue Bird Aviation.

Члены экипажа Boeing 737-800 сообщили, что "вылетели без разрешения, чтобы пошутить и развлечься".

Молдавские СМИ пишут, что на борту находилось еще два человека, которые не являются членами экипажа. В Пограничной полиции не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, сославшись на то, что "расследование продолжается".

"До выяснения всех обстоятельства самолет останется в аэропорту Кишинева", - сообщили в ГОГА.

Кишинев Бухарест Греция

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