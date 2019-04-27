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Путин рассказал о возможном расширении проекта завода СПГ "Сахалин-2"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российская Федерация рассматривает возможность по расширению проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке "Сахалин-2", заявил Владимир Путин, выступая на круглом столе Второго международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

"Будут построены новые заводы на севере России "Ямал СПГ", "Арктик СПГ". Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2", это крупный проект по сжижению газа на Дальнем Востоке Российской Федерации", - сказал Путин.

Президент отметил, что РФ создаёт мощности по производству и экспорту сжиженного природного газа.

"В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70 процентов - до почти 27 млрд кубических метров. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд кубических метров", - заявил Путин.

Как сообщалось, в рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Sakhalin Energy - оператор проекта. Его акционеры - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Владимир Путин Сахалин КНР

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