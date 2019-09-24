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Стоимость третьей очереди "Сахалина-2" оценили в $6,1 млрд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость третьей очереди "Сахалина-2" оценивается в $6,1 млрд, сообщается в презентации директора департамента по добыче и транспортировке нефти и газа Министерства энергетики России Александра Гладкова к выступлению на конференции "Нефть и газ Сахалина".

"Это предварительные данные, мы рассматриваем ресурсный источник этого газа. Окончательное решение пока не принято, оно будет принято, после того, когда будет понятна ресурсная база", - сказал он "Интерфаксу".

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Sakhalin Energy - оператор проекта. Его акционеры - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Сахалин-2

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