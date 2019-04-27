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Запуск космического грузовика Dragon к МКС снова отложен

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Запуск американского грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) вновь перенесен, на этот раз на 1 мая. Об этом сообщила компания в своем твиттере SpaceX.

Запуск будет осуществлен с мыса Канаверал во Флориде. Это будет 17-я по счету миссия Dragon в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению МКС.

Изначально старт космического грузовика был должен был состояться 25 апреля, затем он был перенесен на сутки, затем еще раз - на 30-е число.

Dragon должен доставить на станцию грузы для поддержания ее жизнедеятельности и оборудование для научных экспериментов. В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

Dragon SpaceX

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