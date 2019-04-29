Иранские и российские ВМС проведут совместные маневры

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Ирана и России в ближайшие месяцы намерены провести совместные военные маневры у южных берегов Ирана, сообщает в понедельник агентство ИРНА со ссылкой на командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

По его словам, российские корабли, которым предстоит участвовать в маневрах, как ожидается, в ближайшие месяцы прибудут в порты на юге Ирана. Он не стал уточнять конкретные даты проведения учений.

Иранские СМИ не приводят деталей этих маневров.