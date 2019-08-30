ЕС обеспокоили планируемые учения России и Ирана в Персидском заливе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Брюсселе внимательно и с беспокойством следят за сообщениями о планах России и Ирана провести учения в регионе Персидского залива, сообщила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Это очевидно вызывает обеспокоенность, потому что Ближний Восток, Ближний Восток в широком смысле, без сомнения, не нуждается в увеличении количества площадок, где разыгрываются шахматные партии, и, конечно, в регионе не нужно и увеличения количества игроков", - сказала она.

"Конечно, мы пристально следим за этим", - добавила Могерини в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о планируемых российско-иранских учениях.

В августе командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения с Россией пройдут до конца марта 2020 года. Таким образом, учения должны состояться до конца года по иранскому календарю. Иран отмечает новый год во второй половине марта, так 20 марта 2020 года в Иране наступит новый 1399 год.

В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе. В СМИ появлялись разные данные о том, когда именно могут состояться маневры. Так, иранская пресса сообщала, что они пройдут до конца года, не уточняя, о каком календаре идет речь. Агентство Bloomberg уточняло, что учения должны состояться до марта 2020 года.

Сообщения о таких учениях появились на фоне роста напряженности между США и Ираном в районе Ормузского пролива.