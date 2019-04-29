Обама попытался отговорить Байдена от участия в выборах в 2016 году

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама выступал против того, чтобы его бывший вице-президент Джо Байден выдвигал свою кандидатуру для участия в президентской кампании 2016 года, пишет газета The New York Times.

Согласно данным издания, Обама в течение нескольких недель в 2015 году оказывал на Байдена "мягкое давление", чтобы тот отказался от своих намерений участвовать в выборах.

"Президент не очень поддерживал (мою кандидатуру - ИФ)", - цитирует газета Байдена.

По информации издания, на тот момент Обама считал, что у бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая также представляла Демократическую партию, было больше шансов на победу, чем у Байдена.

Кроме того, Обама сомневался в том, способен ли его вице-президент выдержать психологическую нагрузку во время президентской гонки. Это вызвано тем, что у Байдена в 2015 году в возрасте 46 лет скончался сын.

Издание напоминает, что Байден рассматривался в качестве возможного кандидата от демократов на выборах в 2016 году, но осенью 2015 года он объявил, что отказывается от выдвижения своей кандидатуры.

Ранее в апреле Байден оифициально включился в предвыборную гонку 2020 года. Обама не высказывался в поддержку этого решения, он только выразил признательность Байдену за совместную работу.

Позже бывший вице-президент США пояснил, что сам попросил Обаму не поддерживать его. "Кто бы ни победил, он должен сделать это самостоятельно, без посторонней помощи",- сказал Байден.

Во время президентства Обамы Байден занимал должность вице-президента США с 2009 по 2017 годы.