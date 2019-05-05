Автор биографии Обамы заявил, что экс-президент винил Клинтон в победе Трампа

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама был шокирован и расстроен поражением кандидата на этот пост от демократической партии Хиллари Клинтон, следует из книги "Обама: зов истории" автора Питера Бейкера, выдержки из которой приводит CNN.

Как следует из биографии, которая появится в продаже в США на следующей неделе, 44-й президент США был уязвлен и обижен, что избиратели предпочли голосовать за Дональда Трампа. При этом, пишет автор, Обама и его команда винили Клинтон в ее поражении. По их мнению, экс-госсекретарь, за которую активно агитировал Обама, не смогла донести до избирателей свою повестку и преобразовать наследие 44-го президента США в предвыборную программу.

При это, отмечает автор, Трамп в итоге использовал тактику самого Обамы, обвиняя Клинтон в коррупции. Точно также вел борьбу с ней сам действовавший на тот момент президент, когда в 2008 году они боролись за номинацию от демократов.

Автор пишет, что в ночь подсчета голосов Обама смотрел фильм, будучи уверенным, что американцы проголосуют за Клинтон, а не за "телезвезду Трампа".

В результате именно бизнесмен стал 45-м президентом США, получив 232 голоса выборщиков, тогда как Трампу досталось 306 голосов.