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Иран перекроет Ормузский пролив только в ответ на действия враждебных сил

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Иран не собирается перекрывать Ормузский пролив, если только его не вынудят к этому "враждебные силы", заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Мохаммад Багери.

"Наши корабли походят через Ормузский пролив так же, как корабли других стран, но если кто-то вздумает поставить безопасность в заливе под угрозу, мы непременно ответим. Кроме того, если наша нефть не будет транспортироваться через пролив, то и нефть других стран не пройдет через него", - сказал Багери, которого цитируют иранские СМИ.

Он отметил, что "иранские вооруженные силы ответственны за безопасность Ормузского пролива".

По словам Багери, все суда и корабли должны отвечать на запросы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "американские корабли до сих пор так и делали", несмотря на решение США внести КСИР в список иностранных террористических группировок.

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп объявил о решении не продлевать для некоторых стран исключения из нефтяных санкций против Ирана. Срок действия их истекает 2 мая.

На фоне ужесточения американских санкций в Тегеране не исключили, что в качестве ответной меры Иран закроет Ормузский пролив для транспортировки нефти. Через пролив перевозится до 30% нефти из региона.

Ранее в понедельник командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил журналистам, что Иран и Россия в ближайшие месяцы намерены провести совместные учения в Персидском заливе.

По данным иранских СМИ, учения могут пройти и в районе Ормузского пролива.

Иран

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