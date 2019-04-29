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The Washington Post насчитала у Трампа 10 тыс. ложных заявлений за два года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сделал более 10 тыс. ложных заявлений на посту главы государства с начала 2017 года, утверждает американская газета The Washington Post.

По данным издания, Трамп с самого начала, заняв должность президента США, делал около пяти ложных заявлений в день.

При этом за последние несколько месяцев эта цифра увеличилась до 23. Трамп, отмечает издание, все чаще стал выступать с утверждениями, не соответствующими действительности, на митингах или на встречах с представителями СМИ.

The Washington Post подчеркивает, что Трамп, выступающий против "фейковых новостей", сам склонен к ложным заявлениям.

Отметку в 10 тыс. ложных заявлений президент США перешел в минувшую пятницу, когда выступал перед своими сторонниками в городе Грин-Бэй в штате Висконсин, пишет газета.

США Дональд Трамп

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