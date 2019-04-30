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Россиянину Богданову в США предъявлены обвинения в кибермошенничестве на $1,5 млн

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти США предъявили обвинения россиянину Антону Богданову, экстрадированному из Таиланда, следует из заявления офиса федерального прокурора по Восточному округу штата Нью-Йорк.

Согласно ему Богданов, обвиняется в "мошенничестве, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и взломе компьютеров для реализации схемы, в которой он и другие использовали украденную личную информацию для подачи федеральных налоговых деклараций и мошенническим образом получили более $1,5 млн налоговых возмещений от Налогового управления США".

Как отмечается, в период с июня 2014 года по ноябрь 2016 года Богданов и его сообщники незаконно присвоили личную информацию жертв, такую как номера социального страхования и даты рождения, получив несанкционированный доступ к компьютерным системам частных фирм по подготовке налоговых деклараций населения США.

Затем они изменили информацию в налоговых декларациях таким образом, чтобы возврат средств производился на дебетовые карты, контролировавшиеся Богдановым и его сообщниками.

"Дебетовые карты были обналичены в Соединенных Штатах, а процент от выручки был переведен Богданову в Россию. С момента обнаружения этой схемы Налоговое управление США добавило дополнительные уровни безопасности на свой веб-сайт", - говорится в сообщении.

При этом в сообщении не указываются имена предполагаемых сообщников гражданина РФ.

33-летний россиянин Антон Богданов был арестован в аэропорту острова Пхукет 28 ноября 2018 года. В марте 2019 года он был экстрадирован в США.

В случае признания Богданова виновным ему грозит до 27 лет лишения свободы.

Сам обвиняемый свою вину не признает.

США РФ Антон Борисов

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