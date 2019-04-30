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Экс-премьера Алжира допросили по делу о коррупции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья во вторник дал показания по делу о коррупции, сообщает телеканал France 24.

У здания суда в столице Алжира, куда прибыл экс-премьер, собрались десятки человек, которые скандировали лозунги с призывом отправить его в тюрьму.

Отмечается, что Уяхью допросили в рамках масштабного расследования о растрате государственных средств и незаконном извлечении выгоды, которое проводится в отношении целого ряда приближенных бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики.

По этому делу проходит целый ряд высокопоставленных официальных лиц, в частности, министр финансов Алжира Мухаммед Лукаль. Он дал показания судебным следователям накануне.

Уяхья занимал пост премьера Алжира в 2017 - 2019 годах.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах. Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.

Жители Алжира приветствуют отставку президента

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Президент республики Абдель-Азиз Бутефлика официально объявил о решении уйти с поста президента республикиВ соответствии с конституцией Алжира теперь сроком на 90 дней исполняющим обязанности президента может быть назначен председатель верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Затем в стране должны пройти выборы.Ранее с призывом немедленно уйти в отставку к президенту обратился главнокомандующий алжирской армией Ахмед СалахРешение перенести выборы президента на более поздний срок, принятое Бутефликой, вызывало волну недовольства среди жителей Алжира, которые стали выходить на акции протестаБутефлика занимает пост главы государства с 1999 года, он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.
Президент республики Абдель-Азиз Бутефлика официально объявил о решении уйти с поста президента республики
Алжир

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