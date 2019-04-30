Экс-премьера Алжира допросили по делу о коррупции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья во вторник дал показания по делу о коррупции, сообщает телеканал France 24.

У здания суда в столице Алжира, куда прибыл экс-премьер, собрались десятки человек, которые скандировали лозунги с призывом отправить его в тюрьму.

Отмечается, что Уяхью допросили в рамках масштабного расследования о растрате государственных средств и незаконном извлечении выгоды, которое проводится в отношении целого ряда приближенных бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики.

По этому делу проходит целый ряд высокопоставленных официальных лиц, в частности, министр финансов Алжира Мухаммед Лукаль. Он дал показания судебным следователям накануне.

Уяхья занимал пост премьера Алжира в 2017 - 2019 годах.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах. Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.