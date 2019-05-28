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СМИ сообщили о возможной отмене выборов в Алжире 4 июля

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вероятность того, что президентские выборы в Алжире пройдут, как планировалось, 4 июля крайне мала, сообщила в понедельник алжирская газета "Аль-Ватан".

"Выборы безо всяких сомнений будут перенесены или отложены", - пишет издание.

О желании выдвинуть свои кандидатуры заявили лишь два человека, и оба малоизвестны. Один из них - авиационный инженер Хамид Туахри, а второй - Абдельхаким Хамади, возглавляющий ветеринарную фармацевтическую компанию. Для того, чтобы баллотироваться их должны поддержать 600 представителей органов местного самоуправлениями и законодателей или 60 тыс. избирателей более чем в половине регионов страны.

"Шансы того, что эти два (кандидата - ИФ) успешно соберут (требуемые подписи - ИФ) невелики", - отмечает газета.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июля.

Алжир Абдельазиз Бутефлика

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