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В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.

Первые существенные беспорядки были зафиксированы на бульваре Монпарнас - близ очень известного кафе "Ротонда". Демонстранты начали бросать в стражей порядка камни. Полицейские в ответ на это сблизились с хулиганами и заставляют их отступить.

В полиции сообщили, что в Париже полицейские задержали уже 165 демонстрантов.

По сообщениям СМИ, беспорядки спровоцировали одетые в черное активисты ультралевых группировок: они присоединились к собравшимся на демонстрацию сторонникам движения "Желтые жилеты" и начали провоцировать полицию. В ряде случаев полицейские применили слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что власти Франции опасаются серьезных беспорядков во время традиционных демонстраций, организуемых 1 мая профсоюзами.

Франция Париж Желтые жилеты

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