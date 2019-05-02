Владимир Зеленский позвал на встречу бизнесменов
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу в ближайшее время представителей крупного, среднего и малого бизнеса.
"При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП (администрацию президента - ИФ) и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу - уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "i", - написал он на своей странице в фейсбуке в четверг.
Как добавил Зеленский, "пора всем работать на страну по прозрачным правилам".
21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны.
30 апреля ЦИК объявил, что во втором туре Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и был избран на пост главы государства. За пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.
Официальным объявлением результатов выборов считается их публикация в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер", что должно произойти в течение пяти дней, то есть до 4 мая включительно.
Новоизбранный президент вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Он должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной рады.