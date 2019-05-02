Владимир Зеленский позвал на встречу бизнесменов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу в ближайшее время представителей крупного, среднего и малого бизнеса.

"При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП (администрацию президента - ИФ) и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу - уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "i", - написал он на своей странице в фейсбуке в четверг.

Как добавил Зеленский, "пора всем работать на страну по прозрачным правилам".