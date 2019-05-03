В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.

"В компании случившееся назвали "аномалией", - говорится в опубликованном сообщении.

Как отмечает телеканал, это событие может сорвать планы компании по отправке космонавтов на МКС в этом году.

17-й по счету запуск грузовика к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX был запланирован на 03:11 по восточно-американскому времени (10:11 по Москве) с 40-го пускового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Космический корабль должен был доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.