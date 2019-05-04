Американский космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, который затем должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В 9:50 по Москве корабль Crew Dragon успешно отделился от второй ступени Falcon 9, начав самостоятельный полет. Замтем на корабле успешно раскрылились солнечные батерии, которые обеспечать его энергией.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила посадку на плавучей платформе в Атлантике.

17-й по счету запуск данного "грузовика" к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида в 02:48 по восточноамериканскому времени (9:48 по Москве).

Космический корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 5 мая. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Процессом захвата корабля и его стыковки со станцией будут управлять члены экипажа МКС канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг.