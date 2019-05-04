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В Алжире арестован брат экс-президента, фактически управлявший страной с 2013 года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Алжире арестовали младшего брата экс-президента Абдельазиза Бутефлики - Саида Бутефлику, передает в субботу "Аль-Джазира". Также под стражу были взяты два бывших начальника разведслужб страны - генералы Башир Тартаг и Мухаммед Мадина.

Саид Бутефлика на протяжении более 10 лет работал советником президента. Как отмечает "Аль-Джазира", он фактически управлял страной с 2013 года, когда его старший брат, Абдельазиз, перенес сердечный приступ и оказался частично парализован.

В Алжире не стихают массовые протесты уже около двух месяцев. Демонстранты требуют отстранения от власти всех сподвижников Бутефлики.

2 апреля после массовых акций протеста Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с президентского поста. На следующий день члены Конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах. Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.

Абдельазиз Бутефлика Саид Бутефлика Алжир

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