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Офис турецкого агентства "Анадолу" попал под обстрел в секторе Газа

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В секторе Газа оказалось под обстрелом израильских ВВС здание, где располагается местная редакция турецкого информагентства "Анадолу", сообщает в субботу агентство.

"Армия обороны Израиля атаковала в секторе Газа здание, в котором также расположен офис агентства "Анадолу", - говорится в сообщении агентства в его твиттере.

В Анкаре осудили этот инцидент.

"Мы резко осуждаем израильскую атаку на офис агентства "Анадолу" в секторе Газа", - заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын.

Также с осуждением выступил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, заявивший, что "Турция продолжит поддерживать палестинцев, даже если останется единственной в мире страной, кто это делает".

Ранее сообщалось, что израильские военные атакуют объекты в секторе Газа, связанные с боевиками "Исламского джихада" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и военизированного движения ХАМАС.

В течение субботы по Израилю было выпущено порядка 220 ракет из сектора Газа.

Турция Израиль Анадолу сектор Газа

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