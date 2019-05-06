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Что случилось этой ночью: понедельник, 6 мая

41 погибший в "Шереметьево", причины вынужденной посадки Superjet, ожидания Помпео от предстоящей встречи с Лавровым

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СКР подтвердил гибель 41 пассажира Superjet, в их числе двое детей. Еще шестеро были госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. "Аэрофлот" опубликовал список из 33 выживших пассажиров, информация о еще четверых остается неизвестной. Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о 40 погибших.

- Экипаж аварийного Superjet был вынужден приземлиться с полным баком топлива из-за утери связи с диспетчером. Причиной тому могло стать попадание молнии. При заходе на посадку у самолета отказала автоматика.

- Задержан последний из девяти сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Мужчину 1987 года обнаружили в селе неподалеку через три недели после побега.

- Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские задержали мужчину 1976 года рождения в ТЦ "Тайнинский".

- В США усомнились в достижении договоренностей с Лавровым по Венесуэле. Майк Помпео в интервью CBS заявил, что поднимет вопрос о Венесуэле на встрече с главой МИД РФ, но только время покажет, придут ли они к решению. Встреча пройдет в финском Рованиеми 6-7 мая.

- WSJ узнала об угрозе срыва очередного раунда торговых консультаций КНР и США из-за заявления президента США Дональда Трампа. Он заявил, что с пятницы хочет ввести пошлины на ранее не облагавшуюся сборами китайскую продукцию общей стоимостью 325 млрд долларов.

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