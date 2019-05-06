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41 пассажир Superjet погиб в авиакатастрофе в "Шереметьево"

Госпитализированы шестеро пострадавших в авиакатастрофе Superjet

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Большинство пострадавших в авиакатастрофе SSJ-100 в "Шереметьево" получили ожоги и отравление угарным газом, заявила журналистам официальный представитель Минздрава Вероника Скворцова.

"Шесть раненых госпитализированы, двое в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации, пациент средний тяжести тоже находится в реанимации. Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения", - сказала Скворцова.

"Одна пациента в институте Вишневского с ожогами 15% поверхности тела и с множественными травмами", - сказала представитель ведомства.

По ее словам, за помощью обращалось 14 пострадавших, среди них парень 16 лет - все со стрессовой реакцией.

"С семьями проводится работа психологов, работают 30 психологов МЧС и команда психологов и психиатров института Сербского",- отметила она.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Шереметьево

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